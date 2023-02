Raport biedy z Żagania! Czym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej?

W 2022 roku w OPS w Żaganiu pracowało 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny. W sumie w OPS pracowało 37 osób. Ośrodek dysponował budżetem w wysokości ok. 7 mln zł.

W 2021 roku w Żaganiu mieszkało 24.907 osób. W 2022 rok pomocą społeczną objętych było 476 rodzin, w których było 818 osób, czyli 3,24 proc. ludności miasta. Z tego 316 stanowiły rodziny 1-osobowe.

W ubóstwie było 298 rodzin, w tym 24 bezdomnych. W 231 przypadkach w rodzinie występowała niepełnosprawność. W 178 przypadkach długotrwała choroba.

Aż 314 rodzin korzysta z pomocy społecznej od wielu lat (co najmniej od 3 lat).

Najwięcej, bo ok. 1,2 mln zł wydano na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w ośrodkach pomocy społecznej. W 2022 roku w DPS-ach było 32 mieszkańców Żagania.

800 tys. zł pochłonęły zasiłki stałe, blisko 300 tys. zł zasiłki okresowe.

450 tys. zł wydano na dopłaty do pobytu dzieci i młodzieży w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, 353 tys. zł na rodziny zastępcze.