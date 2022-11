Rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę w Przewodowie na Lubelszczyźnie, przy granicy z Ukrainą. Nie żyją dwie osoby AKTUALIZACJA Małgorzata Trzcionkowska

Wybuch w Przewodowie Twitter

Jako pierwsza informacje o wybuchach przy polskiej granicy z Ukrainą podała agencja Associated Press. Miało do nich dojść we wtorek 15 listopada 2022 ok. godz. 16.00. Jak podaje PAM, ofiarami byli dwaj mężczyźni, w wieku 60 i 62 lat, którzy przebywali w suszarni zbóż w Przewodowie, w powiecie Hrubieszowskim.