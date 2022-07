Ruszył festiwal Tango Barocco 2022 w Żaganiu! Przed nami 3 dni najbardziej zmysłowego festiwalu tańca!

Pomysłodawczynią i współorganizatorką Tango Barocco w Żaganiu jest Monika Parker z Żagania, która zaprosiła publiczność na niesamowity koncert tańca, poezji i muzyki, w wykonaniu Cuareto Retango i wydarzenia kolejnych dni. Na zmysłowy festiwal przyjechała ok. setka uczestników z całej Polski i nie tylko. A co nas czeka do niedzieli 31 lipca 2022?

Piątek 29 lipca 2022