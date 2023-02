"Śmierć na Nilu" uczniów LO w Szprotawie! Na widowni zasiadły tłumy!

W niedzielę 26 lutego 2023 sala widowiskowa Szprotawskiego Domu Kultury wypełniła się po brzegi! Publiczność przyciągnęło spektakularne wydarzenie - spektakl teatru Marionetka LO im. Chrobrego w Szprotawie. Sztuka Agathy Christie "Śmierć na Nilu" w adaptacji Hanny Załęskiej, uczennicy klasy IV LO. W stworzeniu przedstawienia wzięło udział aż 37 uczniów. To 14, coroczny spektakl teatralny, przygotowany przez młodzież wraz z opiekunką teatru, polonistką Małgorzatą Skawińską.

- To nasz 14 spektal-zaznaczyła Małgorzata Skawińska. - Mieliśmy tylko rok przerwy w czasie pandemii.

- To mój drugi spektakl w Marionetce - opowiada Dylan Karczewski, odtwórca głównej roli, Herkulesa Poirot. - W ubiegłym roku (2022) grałem w "Wiele hałasu o nic" Szekspira. Bardzo podobała mi się sztuka, ale myślę, że w tym roku nasze przedstawienie jest bardziej współczesne i trafia do młodych widzów.

W piątek 24 lutego 2023 spektakl obejrzeli uczniowie szprotawskich szkół. - Mieliśmy sygnały od młodszych kolegów, że im się bardzo podobało - mówią aktorki Marionetki. - Żywo komentowali spektakl w mediach społecznościowych!

Szprotawska młodzież sama wybiera sztuki!

- W naszych spektaklach biorą udział praktycznie wszyscy chętni - opowiadają aktorzy. Sami też wybieramy sztuki. Tematy podpowiada nam pani Skawińska, ale wybór jest nasz.

Młodzież sięga po to, co ją interesuje. Lubi między innymi komedie kryminalne, które nie są nachalnie dydaktyczne, za to dają twórcom sporą dawkę humoru. Przed Szekspirem była to sztuka "Arszenik i stare koronki" Josepha Kesselringa. Również tym razem sięgnęli po kryminał adaptowany z komediową lekkością. Każdy, kto zaczytywał się powieściami Agathy Christie ma swoje wyobrażenie Herkulesa Poirot. W interpretacji Dylana Karczewskigo pochodzący z Belgii detektyw jest niewymuszenie zabawny i czarujący.

Spektakl na urodziny burmistrza

Otwarte przedstawienie w sali widowiskowej Szprotawskiego Domu Kultury ściągnęło na widownię prawdziwe tłumy. Na scenie zasiedli nie tylko koledzy i koleżanki aktorów, ich rodziny. W pierwszym rzędzie zasiadł burmistrz Mirosław Gąsik, który tego dnia (w niedzielę 26 lutego) obchodził 48 urodziny. Dostał kwiaty od szkolnej społeczności i gromkie "sto lat" od zebranych. Dyrektor LO Bartosz Klimkowski przypomniał, że miasto Szprotawa jest organem prowadzącym szkoły i podkreślił, że władze miasta mogą być dumne z LO i z młodzieżowego teatru.

Małgorzata Skawińska zachęciła publiczność do wsparcia grupy teatralnej, która w marcu wybiera się do teatru we Wrocławiu na spektakl "Szewcy" Witkacego. Burmistrz zadeklarował, że dopłaci do wyjazdu młodzieży.