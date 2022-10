Śmiertelne pułapki w dawnym Polarze w Żaganiu! Tam lepiej się nie zapuszczać, ani nie wyprowadzać zwierząt! [zdjęcia] Małgorzata Trzcionkowska

Ruiny dawnego Polaru, a potem Zamexu straszą w samym centrum Żagania już od 20 lat. Wejścia do szkieletu dawnej fabryki sukna niby zostały zamurowane, ale to nie stanowi żadnej przeszkody dla zapuszczających się tam ludzi. A spacery przy starej fabryce są bardzo niebezpieczne, z powodu otwartych dziur do podziemi, stanowiących śmiertelną pułapkę dla zwierząt i nie tylko...