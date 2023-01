Śnieg w Żaganiu! Miasto zasypane białym puchem 21-01-2023. Czy będzie dalej padać w niedzielę?

W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada groźne zjawiska w ciągu dnia. To intensywne opady śniegu głównie w centrum i na południowym zachodzie kraju, przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. W niedzielę 22 stycznia 2023 prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h, które będą powodować zawieje śnieżne.

W dzień zachmurzenie całkowite i duże, na północy kraju okresami umiarkowane. Opady śniegu, na wschodzie miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz oraz przejściowo marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od -2°C, -1°C na południu i północnym wschodzie do 3°C na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, północno-wschodni, będzie powodował zawieje śnieżne.