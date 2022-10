Sobota w Kauflandzie w Żaganiu! Takich tłumów na jednym z działów jeszcze nigdy nie było!

Nowa maszyna w żagańskim Kauflandzie

Mimo iż sklep istnieje już od 8 lat, to do tej pory można było w nim kupić jedynie krojone pieczywo w paczce. Można też było od biedy poprosić personel o pokrojenie. Teraz na dziale z pieczywem stanęła samoobsługowa krajalnica, za pomocą której klienci mogą samodzielnie pokroić swoje pieczywo.

W sobotę do krajalnicy ustawiały się prawdziwe tłumy. Bardzo wiele osób chciało samodzielnie pokroić swój chleb.

Do tej pory taką krajalnicę miał tylko Lidl, przy ul. Żaganny i wielu klientów chętnie z niej korzystało. Teraz ma ją również Kaufland.

Byliście? Korzystaliście?

