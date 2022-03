Solidarni z Ukrainą w Szprotawie! Na widowni i scenie uchodźcy. Wielkie serca i wzruszenia!

Na Szprotawskiego Domu Kultury widowni też zasiedli uchodźcy

Halina i Mykoła Nazarenko przyjechali do Szprotawy całkiem niedawno. - Wcześniej byliśmy w Polsce jako turyści - opowiadają. - W Krakowie. To bardzo piękne miasto, byliśmy nim zachwyceni.

Państwo Nazarenko pochodzą z okolic Chersonia, do którego weszli Rosjanie. Tam ich syn prowadzi ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem i tam po zakończeniu wojny chcą wrócić. Przed napaścią Rosji na Ukrainę pracowali w Moskwie. - Nie mogliśmy i nie chcieliśmy tam zostać - zaznaczają. - Musieliśmy opuścić Rosję. - Mamy tam wielu znajomych, ale po napaści na Ukrainę okazało się, że oni nie chcą wiedzieć, co naprawdę zrobił nam ich kraj.

W Polsce Nazarenkowie trafili do Szprotawy. - To małe, ale bardzo ładne miasteczko - podkreślają.