Stadion w Szprotawie będzie piękny i nowoczesny. Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu!

Trwają prace budowlane na płycie głównej boiska piłkarskiego, Na jej nawierzchni położona została podbudowa z kruszywa betonowego oraz warstwa amortyzacyjna. Podkłady tego typu to nowoczesne rozwiązania, których celem jest pochłanianie wstrząsów, a tym samym zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Na tak przygotowanej nawierzchni położona zostanie trawa.

Stadion w Szprotawie będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Roboty budowlane prowadzone są również przy kompleksowej modernizacji budynku socjalno- sportowego. Budynek ma przejść termomodernizację oraz ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całość inwestycji, jest oszacowana na 6 mln zł, obejmuje również remont bieżni lekkoatletycznej, wymianę trybun oraz budowę ich zadaszenie. Dodatkowo powstanie nowoczesny skatepark, A teren stadionu zostanie kompleksowo zagospodarowany, w tym zamontowane zostanie oświetlenie, wybudowane zostaną drogi wewnętrzne, chodniki i parking.

Przypomnijmy, że stadion w Szprotawie został uroczyście otwarty 17 maja 2008 roku.