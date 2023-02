Straż Miejska w Żaganiu poszukuje wandali, którzy dewastowali miejski szalet!

Wandali uchwycił w kamerze miejski monitoring. Rzecz miała miejsce w nocy z 17 na 18 lutego 2023 roku, około północy. Na nagraniu widać dwóch mężczyzn, którzy uszkodzili oświetlenie miejskiego szaletu na bulwarze nad Bobrem. - Czekamy na sygnały od osób, które widziały zdarzenie - zaznacza Roman Kuczak, komendant SM w Żaganiu. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 684771070.

Szalet miejski w Żaganiu

Niedawno otwarty szalet miejski znajduje się na bulwarze nad Bobrem, vis-à-vis (naprzeciwko) dawnych "Światełek", po drugiej stronie ul. Ratuszowej. To szary klocek o wymiarach 335 cm długości i 215 cm szerokości, jak mała łazieneczka w prywatnym mieszkaniu.

Jego koszt to 265.065 zł. Wykonawcą zadania była Budotechnika Sp. z o.o. z Pilchowic. Cenę można porównać do dwupokojowego, nowoczesnego mieszkania w Żaganiu, oczywiście z łazienką.