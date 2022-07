Strażak z Żagania potrzebuje pomocy! Ratował życie innym, teraz sam potrzebuje wsparcia. Żagańscy strażacy organizują akcję charytatywną! Małgorzata Trzcionkowska

Ogniomistrz Mateusz Marchewka potrzebuje pomocy w kosztownej rehabilitacji. Chce wrócić do ratowania innych Archiwum Mateusza Marchewki Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Ogniomistrz Mateusz Marchewka ma 33 lata, a za sobą już 12 lat służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. - Jest świetnym strażakiem i kolegą - mówi młodszy brygadier Paweł Grzymała, rzecznik prasowy KP PSP w Żaganiu. - Do tego wesołym i bardzo miłym człowiekiem. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby mu pomóc. Liczymy, że odzyska zdrowie i do nas wróci.