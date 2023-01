Studniówka LO w Żaganiu z TOP modelami! Bal w pałacu był piękny i elegancki!

W tym roku szkolnym (2022/2023) w żagańskim LO im. Stefana Banacha są trzy klasy maturalne, liczące w sumie ok. 90 uczniów. Większość z nich pojawiła się na studniówce w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. Bal tradycyjnie rozpoczął dyrektor Mieczysław Śmieszek . - Mimo iż otwieram bale od już od wielu lat, to zawsze jest to dla mnie duże przeżycie i wzruszenie - powiedział nam. W imieniu uczniów dyrektorowi podziękował Brian Stelmasik .

Top Modele na studniówce w Żaganiu

Sporą uwagę obecnych w sali Kryształowej ŻPK przyciągali modele z Żagania. Natalia Woś jest uczennicą LO im. Stefana Banacha i finalistką 11 sezonu show Top Model. Zakończyła swój udział w programie na drugim miejscu, a było wiele opinii, że to właśnie ona powinna wygrać.

Na studniówce towarzyszył jej Kamil Bahar, bardzo znany model, zwycięzca prestiżowego konkursu "The Look of The Year", który na koncie ma pokazy wielu znanych projektantów. Specjalnie dla Natalii przyjechał do Żagania wprost z sesji zdjęciowej na Cyprze. Kamil obecnie pracuje i studiuje w Warszawie.

Po udziale w 11 sezonie programu Top Model Natalia już podpisała kontrakt z profesjonalną agencją modelek i modeli i pracuje w zawodzie. - Na razie, do matury, ze względu na naukę, realizuje zlecenia nie wymagające długich i dalekich wyjazdów - mówi jej mama Agnieszka Woś. - W lutym zdaje też egzamin na prawo jazdy. Na szczęście załapie się jeszcze na egzamin praktyczny w Żaganiu.