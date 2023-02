Światowy Dzień Kota w Żaganiu i okolicach! Oto wspaniałe kocury i kotki Czytelników. W ich oczach można utonąć!

17 lutego przypada Światowy Dzień Kota. To cudowne zwierzęta, które nas udomowiły 9,5 tysiąca lat temu. Udomowiły nas - bo to one wybierają sobie swojego człowieka. Ten fakt potwierdzają nasi Czytelnicy, którzy opowiadają o kotach sąsiadów, które chętnie wybierają odpoczynek na kanapach okolicznych domów. Nie zapominajmy też o tych bezdomnych, którym trzeba pomagać, aby mogły przeżyć w miejskiej dżungli...

- Kot naszego sąsiada zadomowił się u nas na stałe - opowiada pani Maria Warmuz. - Przychodzi do mieszkania przez balkon, siada na parapecie i miauczy, żeby go wpuścić. Całą noc śpi, rano wychodzi. Dostaje od męża kocie smakołyki, czasem mleko. Wabi się Tafik.

Przodkowie naszych kotów domowych

Przodkiem kota domowego jest kot nubijski. Różne źródła podają różne okresy udomowienia kota. Na przykład na Cyprze znaleziono grób mężczyzny pochowanego wraz kotem, pochodzący z ok. 7500 r. p.n.e. Inne źródła podają, że udomowienie nastąpiło 9,5 tysiąca lat temu w Azji Zachodniej. Już ok. 2000 r. p.n.e. kot był pospolicie hodowany w starożytnym Egipcie, gdzie był zwierzęciem świętym, utożsamianym z boginią Bastet, a zwłoki kotów mumifikowano. Również Germanie kojarzyli go ze swoją boginią płodności Freją, która jeździła powozem zaprzężonym w te zwierzęta. Później zaczęto wykorzystywać go do tępienia gryzoni. Od momentu swego udomowienia kot stał się bohaterem licznych baśni i mitów.

Niezależne i tajemnicze zwierzęta

Mimo iż koty towarzyszą ludziom do tysięcy lat, to wciąż pozostają zwierzętami niezależnymi i tajemniczymi. Same decydują, gdzie chcą przebywać i doskonale potrafią manipulować ludźmi. Bo któż potrafi być obojętnym wobec proszącego gruchania i głębokiego spojrzenia w oczy kota? Mruczenie kota uspokaja i wprowadza nas w błogi nastrój, zaś podczas ugniatania kolan nie potrafimy pozostać obojętnymi.

Pamiętajmy także o bezdomniakach, którym bardzo trudno jest przetrwać szczególnie zimą. Nie wyrzucajmy ich z miasta, bo dzięki nim pozbywamy się gryzoni.

Kot gatunkiem inwazyjnym