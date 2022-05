Święto Ceramików 2022 w Bolesławcu. Te gwizady wystąpią na scenie!

Święto Ceramiki przyciąga co roku mnóstwo mieszkańców Żagania i okolic. Czekamy na przedostatni weekend sierpnia: 17-21 sierpnia 2022, żeby wybrać się do Bolesławca, który leży zaledwie ok. 48 km od Żagania, a droga zajmuje ok. trzech kwadransów (45 min).

Gwiazdy Bolesławieckiego Święta Ceramików 2022

Viki Gabor, czyli Wiktoria Gabor. Artystka ma dopiero 14 lat, a już przebojem zawojowała polską scenę muzyczną.

Po raz pierwszy wystąpiła w telewizyjnym programie The Voice Kids. Pierwszy singiel artystki „Time” osiągnął 5 milionów wyświetleń na YouTube. W 2019 roku gościła na scenie "TOP Of The TOP Sopot Festival – Young Choice Awards". W tym samym roku piosenkarka reprezentowała Polskę na Festiwalu Eurowizja Junior, zajmując pierwsze miejsce. Jako najmłodsza uczestniczka wystąpiła w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi znajomo", w którym doszła do finału.

Viki wystąpi w piątek 19 sierpnia w Bolesławcu