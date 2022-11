Szlachetna Paczka dla Żagania i Żar! Czy wybraliście już rodzinę z naszego terenu, którą zechcecie obdarować?

Ci ludzie czekają na pomoc (zdjęcie przykładowe): Pan Roman (66 lat) Pan Roman jest samotny. Do czasu urazu, którego doznał wiele lat temu, wiódł spokojne życie. Od kilku lat ma przyznane orzeczenie o niepełnosprawności na stałe. Boryka się również z innymi chorobami jak miażdżyca, choroba płuc oraz powłóczy nogami. Mieszka w domu, w którym nie ma wody ani prądu (aktualnie udało się uzyskać pozwolenie na przyłącza), a budynek wymaga kapitalnego remontu z powodu braku okien w kilku pomieszczeniach, cieknącego dachu, braku łazienki. Uzyskanie pozwolenia pozwoli na małą poprawę warunków życia. Utrzymuje się tylko z zasiłku stałego w kwocie 719 zł. Koszty życia wynoszą 433 zł, na miesiąc pozostaje 286 zł. Pan Roman stara się dorobić trochę pieniędzy, zbierając puszki bądź grzyby. Mężczyzna mimo trudności nie załamuje się i nie traci wiary. Każdego dnia szuka sposobu, żeby sobie dorobić. Mimo samotności nie traci pogody ducha, a czas umilają mu koty i psy, które dotrzymują mu towarzystwa i każdy zwierzak znajduje u niego schronienie. Jest osobą niezwykle życzliwą oraz skromną. Z zamiłowania jest pilarzem leśnym. Przed pogorszeniem się stanu zdrowia to było to, co pan Roman lubił robić najbardziej. Czego potrzebuje pan Roman? Żywności trwałej. Zapas żywności odciąży budżet pana Romana.Środków czystościLodówki Pan Roman jest w trakcie przyłączania mediów do domu, niestety nie posiada żadnych sprzętów, więc lodówka może być standardowych wymiarów. Pozostałe potrzeby Rodziny HerbataCukierKawaDżemRyżOlejOwoce i warzywa w puszkachMąkaKonserwy rybneMakaronKonserwy mięsneKaszaMydło / żel myjącyPłyn do płukaniaPłyn do mycia naczyńPasta do zębówSzamponProszek do praniaPłyny czyszcząceSzczoteczka do zębówKurtka zimowa rozmiar LKozaki/buty zimowe, rozmiar: 45Brakujące sprzęty gospodarstwa domowegoGarnkiProdukty dla zwierząt (psy, koty)Szczególne upominki Link do kodu pana Romana na stronie Szlachetnej Paczki: https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/83646/2198

Pixabay