Szprotawa i Gevelsberg z pomocą dla walczącego Humania na Ukrainie! Polacy i Niemcy zbierają dary w byłym radzieckim hangarze!

Do magazynu po byłym radzieckim hangarze lotniczym w Wiechlicach trafiły dary z Gevelsbergu, miasta partnerskiego Szprotawy. Przywiózł je burmistrz Claus Jacobi. Polacy i Niemcy bardzo przeżywają napaść Rosji na Ukrainę i chcą pomóc zaprzyjaźnionemu Humaniowi (miasto w okolicach Kijowa). Za kilka dni dary trafią tam z konwojem humanitarnym, na którego czele stanie Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy.

Burmistrz Claus Jacobi wraz z mieszkańcami niemieckiego Gevelsbergu koło holenderskiej granicy odpowiedział na apel Iryny Hryhorivny Płetniowej, mera Humania na Ukrainie, partnerskiego miasta Szprotawy. Humań leży w rejonach Kijowa i na miasto spadają rosyjskie rakiety. Pani mer poprosiła o pomoc humanitarną Mirosława Gąsika, burmistrza zaprzyjaźnionej Szprotawy, który zaangażował braterskie miasto w Niemczech. Odzew był ogromny!

Tir z Gevelsberga do Szprotawy

- W sobotę w naszej gazecie ukazał się artykuł dotyczący wsparcia dla Humania - opowiada burmistrz Claus Jacobi. - Odzew był natychmiastowy i ogromny. Dostaliśmy listę, co jest potrzebne, m.in. medykamenty. Była tego tak ogromna ilość, że od razu postanowiliśmy wysłać dary do Szprotawy, skąd trafią do Humania. Ale zbiórka trwa nadal. Zbierane są też pieniądze, jesteśmy więc w stanie zareagować szybko na kolejne potrzeby Humania.

Burmistrz Claus Jacobi podkreśla, że mieszkańcy jego miasta są w szoku. Oglądają wojnę w Ukrainie w telewizji. Są bardzo poruszeni i prerażeni tym, co się dzieje. Czują wielką potrzebę wsparcia i okazania braterstwa zarówno Polakom, jak i walczącej Ukrainie. - Nikt się nie spodziewał wojny - zaznacza. - wszyscy myśleli, że Putin się zatrzyma i zrobi krok w tył.

Szprotawska młodzież pomaga z serca

- Do pomocy przy rozładowywaniu darów przyszły praktycznie wszystkie klasy ósme Szkoły Podstawowej w Wiechlicach - opowiadają Michalina Bębenek, Kinga Jankowy, Lena Grubska i Laura Bodak. - Dowiedzieliśmy się, że po szkole można pomoc, jeśli ktoś zechce. Przyszli praktycznie wszyscy.

Młodzież po lekcjach nie rozjechała się do domów, tylko poszła do magazynu w Wiechlicach, żeby ciężko pracować. Uczniowie zaznaczali, że są solidarni z Ukrainą.

Szkoła w Wiechlicach czeka na uczniów z Ukrainy

Na razie w szkole w Wiechlicach, w klasach I-III jest tylko jedna dziewczynka, która przyjechała z mamą z walczącej Ukrainy. - Mama ładnie mówi po polsku, ale dziewczynka nie - tłumaczy Cecylia Brodzińska, dyrektorka placówki. - Porozumiewamy się z nią po rosyjsku. Dopiero do nas przyszła, ale już jej się bardzo podobało. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie większej liczby dzieci. Z pewnością sobie poradzimy.

Ukraińcy uciekający przed wojną trafiają do rodzin

W Szprotawie i okolicach jest sporo ludzi pochodzenia ukraińskiego i łemkowskiego. Wraz z innymi mieszkańcami gminy ruszyli z pomocą dla Ukraińców uciekających przed wojną. Centrum wsparcia mieści się przy cerkwi grekokatolickiej przy ul. Koszarowej. - Do tej pory przyjęliśmy ok. 120 osób uciekających przed wojną wylicza Olha Bunzylo, szefowa lubuskiego związku Ukraińców w Polsce, która w Polsce mieszka od 20 lat. - Wszyscy trafili do rodzin, które ich przyjęły. Jestem bardzo wzruszona, bo z Ukrainą solidaryzuje się i pomaga prawie cały świat.

Kolejny konwój ze Szprotawy