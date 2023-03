Szprotawa ma swój Ciechocinek w Parku Goepperta! Tam można odetchnąć w nowej tężni!

Park Goepperta w Szprotawie powstał pod koniec XIX wieku, jako ogród botaniczny. Upamiętnia Heinricha Roberta Goepperta, urodzonego w Szprotawie światowej sławy botanika i dyrektora ogrodu botanicznego we Wrocławiu. To pozwala zrozumieć, dlaczego dawna administracja miasta traktowała park z najwyższym pietyzmem i profesjonalizmem, chociaż zmarły w 1884 r. Goeppert nie mógł parku zobaczyć. Szprotawianie wystawili mu w parku pomnik, podobnie jak wdzięczni wrocławianie.

Po II wojnie światowej park był mocno zaniedbany, dopiero w ostatnich latach został poddany rewitalizacji i zyskał m.in. nową fontannę z delfinami, nawiązującą do "rybki" pod ratuszem.