Szprotawa organizuje kolejny konwój humanitarny do zaprzyjaźnionego Umania w Ukrainie! Można pomóc!

- Wycieńczeni nieustannymi atakami zbrojnymi nasi ukraińscy przyjaciele po raz kolejny proszą nas o pomoc, przede wszystkim w zakresie zaopatrzenia instytucji społecznych w odpowiedni sprzęt niezbędny do opieki nad 12,5 tysiącami przesiedleńców przybyłych do Umania ze strefy intensywnych działań wojennych – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Dlatego, raz jeszcze apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie naszych wspólnych starań w dążeniu do wolnej i niepodległej Ukrainy.

Wszyscy, którzy będą chcieli wesprzeć miasto Umań proszeni są o przekazywanie pomocy rzeczowej. Ukraińskie miasto potrzebuje m.in.: