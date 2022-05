Szprotawa w Iłowej. Działkowcy zachwyceni azaliami! Małgorzata Trzcionkowska

Działkowicze z Rodzinnego Ogrodu "Oaza" w Szprotawie rozpoczęli sezon na ogrodach wycieczką do azaliowego "zagłębia" w Iłowej. - Nasze rododendrony czy azalie na działkach już pięknie kwitną, ale to, co zastaliśmy u Pudełka zapiera dech - podkreślają.