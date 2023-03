Szprotawski policjant na dwóch kółkach, z workiem medali!

Tomasz Kołogryw trenuje pięć razy w tygodniu. Trening trwa od 1,5 godziny do 4 godzin, w czasie których pokonuje na rowerze od 40 do 130 kilometrów. Jazda na rowerze jest jego pasją i jak sam mówi, on nie tylko jeździ na rowerze, on się ściga i chce więcej! Ambicja i wola walki połączona z ciężką pracą musi obrócić się w sukces. Tomek o ośmiu lat zawodnikiem ogólnopolskiej reprezentacji Policji pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Wspólnie z pozostałymi kolarzami z kadry ścigają się w kolarstwie górskim oraz szosowym na terenie całej Polski, gdzie często odnoszą znaczące sukcesy.