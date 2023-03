Szprotawski zabytek idzie do remontu! Zobaczcie, jak wygląda w środku! Małgorzata Trzcionkowska

Szprotawski "zamkokościół" od niedawna jest własnością gminy. Dookoła wieży urosło już rusztowanie, ku uciesze mieszkańców, że wreszcie zajęto się obiektem. Wewnątrz pracują naukowcy, by mógł powstać projekt… W zamierzeniu władz gminy ma to być tzw. bezpieczna ruina, z wieżą widokową i amfiteatrem. A w zamkowej baszcie powstanie kaplica skrywająca kościelne rzeźby i tablice, by uszanować również sakralny charakter budowli – opowiada burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik.