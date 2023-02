Sztuka łączy narody w żagańskim pałacu! Niezwkła wystawa artystów z Polski i Białorusi

Sztuka łączy w żagańskim pałacu

- Dla każdego z nas powinno być miejsce na ziemi - podkreśliła Magdalena Łazar. - Wbrew politykom, którzy gotują nam piekło na ziemi, sztuka łączy i może zbawić świat. Przyjaciele Karyny siedzą teraz na Białorusi w więzieniach, a my mamy to szczęście, że możemy żyć w miarę bezpiecznie w Polsce, nie obawiając się tego, co nam przyniesie kolejny dzień.

Na wystawie nie było Alexa Novitskiego, który w 2000 roku wyemigrował z Mińska do Toronto w Kanadzie.

Z pomysłem wystawy w żagańskim pałacu wyszła Magdalena Łazar, został on szybko podchwycony przez Annę Mrowińską, dyrektorkę ŻPK, zaś efekt jest bardzo interesujący. Prace artystów można też kupić, po dogadaniu się z autorami.

Prace trójki artystów można oglądać w holu Cesarskim Żagańskiego Pałacu Kultury (na I piętrze)