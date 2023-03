Tajemnicze znalezisko w Lesznie Górnym! Tam warto się wybrać i je zobaczyć!

Czy to kamień młyński w gminie Szprotawa?

Mieszkańcy najczęściej mówią, że to stary kamień młyński z czasów, kiedy w Lesznie Górnym funkcjonował młyn. Jednakże dziwne koło nie posiada żadnych cech kamienia młyńskiego, a w dodatku ma stożkowo ścięte krawędzie obwodowe. No to co stoi pośrodku Leszna?

W 1885 roku niemieccy inwestorzy zbudowali nad pobliską rzeką Bóbr dużą fabrykę celulozy i papieru. W technologii produkcji występuje urządzenie o osobliwej nazwie "kołogniot", służące do rozwłókniania drewna. To taka duża stalowa wanna, której zawartość rozgniatają dwa ruchome ciężkie koła. A stalowe czopy łączą koła z mechanizmem napędzającym. Możemy je spotkać w muzeach papiernictwa.