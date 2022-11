Tajemniczy hol opacki w Żaganiu! Dwa przęsła zyskały nowy blask dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prace konserwatorskie w żagańskim opactwie

Wybitny artysta - konserwator w Żaganiu

Marcin Kosarzewski , konserwator z Warszawy opowiada, że w latach 1900-1902 prace renowacyjne w holu wykonywał profesor Josephem Langer, wybitny wrocławski artysta malarz, wraz ze swoimi studentami. Zajmował się on m.in. biblioteką klasztorną.

Remont kolejnych przęseł żagańskiego opactwa

Ksiądz kanonik Władysław Tasior, proboszcz parafii pod wezwaniem WNMP w Żaganiu zaznacza, że rozpoczął już starania o dofinansowanie restauracji kolejnych przęseł, aby cały hol odzyskał dawny blask. Pod nadzorem Barbary Bielinis-Kopeć, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków trwa renowacja całego opactwa. Projekt Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu. Jest wart ok. 20 mln zł, zaś dofinansowanie pierwszego etapu to ok. 17 mln zł.