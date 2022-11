Tani węgiel w Szprotawie i Małomicach! Gminy zbierają wnioski od mieszkańców!

- Do tej pory w gminie Szprotawa wpłynęło 98 wniosków - nformuje Arkadiusz Zarzecki z Urzędu Miasta Szprotawa. - Zgodnie z założeniami Ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, punktami wprowadzającymi do obrotu paliwo stałe są spółki Skarbu Państwa.

W przypadku województwa lubuskiego to Węglokoks S.A. oraz PGG S.A. Spółki te swoje punkty odbioru wskazują w dwóch lokalizacjach: w Międzyrzeczu i Witnicy.

- Jesteśmy na etapie procedowania umowy z jednym z tych podmiotów - dodaje A. Zarzecki. - Transport zakupionego przez gminę Szprotawa węgla będzie leżał w kompetencji gminy. Węgiel ma być przechowywany w miejscu wskazanym przez jeden z punktów sprzedaży opału. Z uwagi, iż w tym przypadku nie obowiązuje ustawa o PZP, więc preferowanym punktem ma być ten z odpowiednią infrastrukturą i doświadczeniem, tj. P.H.U. „AG-MAR” Agnieszka Szałęga ul. Rolna 2 w Szprotawie.