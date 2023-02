Tłusty czwartek 2023 w Żaganiu! Jakie pączki i za ile można kupić w marketach?

Co to jest "tłusty czwartek" i kiedy przypada?

To ostatni czwartek przed wielkim postem, na 52 dni przed Świętami Wielkiej Nocy. Znany także jako zapusty, czy mięsopust. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i jest dniem ruchomym. To ostatni czas "popuszczania pasa", bo już następny czwartek będzie przypadał po pokutnej "środzie popielcowej".

Ile kalorii ma pączek?

W "tłusty czwartek" popularne są również faworki lub chrusty z cukrem-pudrem.

Zanim zjemy pączka, warto się zastanowić, co będziemy musieli zrobić, aby go spalić. Wartość energetyczna jednego typowego pączka, ważącego ok. 60 g to ok. 244 kcal! Ale to tylko orientacyjna liczba, zależąca od tego, ile tłuszczu wchłonie ciasto podczas smażenia...