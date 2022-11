TOP 10 najciekawszych mieszkań na sprzedaż w Żaganiu i okolicach! Ile trzeba na nie wydać? Małgorzata Trzcionkowska

Czasy, gdy można było kupić mieszkanie poniżej 100 tys. zł, już minęły. Teraz najtańsze oferty kształtują się w widełkach od 100 do 200 tys. zł, chyba że są do kapitalnego remontu. Sprawdźcie, co można kupić na portalu OLX oraz Oto Dom, w Żaganiu i okolicach! Kliknij obrazek i zobaczcie oferty w galerii zdjęć! Przesuwajcie je strzałkami.