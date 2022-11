Top Model z Żagania do Kapsztadu! Natalia Woś wyrusza na fashion week do Republiki Południowej Afryki!

Natalia Woś w grupie z Olą i Maciejem na początku programu wzięła udział w sesji do filmu modowego. Stopień trudności był spory, ponieważ uczestnicy sami musieli skompletować stylizacje, według załączony do wieszaków zdjęć, a następnie wykonać skok do tyłu, na rozpostarty skokochron. Dodatkowym problemem był czas.

Grupa Natalii okazała się bezkonkurencyjna i zwyciężyła profesjonalizmem oraz szybkością wykonania zadania.

Zdjęcie Natalii Woś z FB Top Model

