TOP Model z Żagania Natalia Woś w finale programu! Wraz z mamą Agnieszką opowiedziały o sobie i rodzinnych relacjach!

Jaka jest Natalia?

Agnieszka Woś, mama Natalii: - Natalia to takie nasze wymarzone, idealne dziecko. Bardzo pracowita, rozsądna, dojrzała dziewczyna. Uczy się dobrze, jest zawsze systematyczna. Nie odkłada nic na potem. Jak trzeba coś zrobić, to to robi, nie marudzi nigdy. Nie trzeba się jej nigdy o nic prosić. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Bardzo dużo czyta. Głównie książki psychologiczne, motywujące, biografie. Słucha wielu podcastów. Uwielbia modelkę Romee Strijd z Victoria’s Secret i głównie na niej się wzoruje. Jej życie, praca, podróże, posiłki. Inspiracją dla Natalki jest też Joasia Przetakiewicz.

