Tragiczne losy rodziny Jonasów, fabrykantów z Żagania! Tak kiedyś wyglądał ich pałacyk i plac Maczka!

Plac generała Maczka to taki plac defilad w Żaganiu. Tu odbywają się prawie wszystkie najważniejsze uroczystości wojskowe w mieście. To ogromna patelnia z kostki brukowej. Na szczęście jest też zieleń, a nawet stoły do gry w szachy. Mało kto wie, że przed wojną pałacyk należał do bogatej rodziny fabrykantów, a plac był częścią ich posiadłości. Jonasowie wiele znaczyli dla miasta. Zostali praktycznie eksterminowani przez hitlerowców.

Starsi mieszkańcy miasta zapewne pamiętają, że przez wiele lat w pałacyku przy ul. Jana Pawła II mieściła się biblioteka, później oddział dla dzieci i młodzieży. Obecnie jest on m.in. siedzibą Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przed wojną pałacyk należał do żydowskiej rodziny fabrykantów Jonasów. Do nich należał zakład tekstylny w obecnym "Rolniku", zaś "żagański plac defilad" był ogrodem i należał częściowo do posiadłości Jonasów i parafii.

Maks Jonas był ważną postacią w Żaganiu

Jonaswie byli bogatymi, przedwojennymi fabrykantami i Żydami. Maks Jonas - głowa rodu, urodził się w Złotoryi 23 sierpnia 1844 roku. 25 marca 1885 roku zamieszkał z żoną Rosą w pałacyku przy Stadtwiese 7, najpiękniejszym w przedwojennym Żaganiu.

M. Jonas najpierw pracował w fabryce tkanin Matilde Schroedter, w dawnym Rolniku, a później został jej właścicielem, wraz ze szwagrem. Maks Jonas był znamienitą i ważną postacią w ówczesnym Żaganiu: przewodniczącym Izby Handlowej oraz rady miasta. Zmarł w trakcie posiedzenia Izby 22 stycznia 1913 r.

Wojenne losy Jonasów

Erich Jonas, jeden z synów Maksa, urodził się 23 sierpnia 1883 roku w ówczesnym Żaganiu. W 1906 rozpoczął służbę w armii. Podczas I wojny światowej został odznaczony Krzyżem Żelaznym. 11 sierpnia 1920 roku poślubił Annę Loewenthal. W 1929 otworzył w Berlinie fabrykę dekoracji do kapeluszy. Był świetnie wykształcony, studiował na Uniwersytecie Humbolta, zaś doktorat zrobił w Heidelbergu. Na zdjęciu rodzinnym z 1903 roku, zrobionym w fontannie, możemy zobaczyć 20-letniego Ericha na tle czerwonego budynku dawnego urzędu podatkowego. Obecnie to wydział geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

Naziści zniszczyli rodzinę

1 listopada 1938 roku NSDAP odebrało biznes Jonasów. W nocy z 9-10 listopada 1938, tak zwanej "nocy kryształowej" hitlerowcy przyszli aresztować Ericha, ale okazało się, że jest zbyt chory, żeby zabrać go do więzienia. Zmarł w prywatnej klinice w Berlinie 25 listopada 1938 r. Duża część rodziny została wywieziona do Auschwitz, Treblinki i Teresina, gdzie zostali zamordowani. Jednym z potomków rodziny Jonasów jest brytyjski śpiewak operowy Adrian Fischer, który mieszka w Antwerpii w Belgii.

Ogródki na placu Maczka

Po wojnie na terenie placu generała Maczka były ogródki należące do mieszkańców miasta. Plac defilad, wyłożony betonowymi płytami powstał w latach 80. ubiegłego wieku. Został wybudwany w czynie społecznym przez pracowników zakładów pracy. M.in. Polaru i Żagańskiej Czesalni Wełny. Na postumecie, jako pomniki przy murach obronnych stanęły dwa czołgi T-34.

Po 1989 roku zostały one zabrane z placu. Jeden z nich trafił do muzeum wojskowego w Drzonowie, drugi trudno było usunąć. Odcięto mu lufę i został wywieziony na poligon, jako cel ćwiczebnych strzelań.

Tradycje Czarnej Dywizji