Trasy rowerowe do 19 km od Żagania. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Żagania? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 19 km od Żagania. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Żagania warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Żagania We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Żagania, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Mużaków (Trasy rowerowe dolnych Łużyc i Mużakowa) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,56 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 942 m Dawidos poleca trasę mieszkańcom Żagania Trasa - pętla tworząca ósemkę - przebiega przez Park Mużakowski (UNESCO) i Geościeżkę "Dawna Kopalnia Babina" - najbardziej urokliwą część Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. START skrzyżowanie ul. Hutniczej i ul. Wybrzeżnej obok tablicy i wiaty - kierujemy się w górę ulicy Wybrzeżnej pod Wiadukt - za Wiaduktem w lewo - następnie w prawo i prosto na Most Arkadowy - za mostem w lewo - punkt widokowy Mauzoleum - dalej prosto - przejeżdżamy obok Dębu Hermana do Domku Angielskiego - w lewo - mijamy Most Angielski - kierunek prosto - dojeżdżamy do Mostu Podwójnego - wjeżdżamy na Most Podwójny - za mostem w lewo na rozwidleniu trzymamy się prawej strony, widać będzie już zamek i folwark (jeśli zdecydujemy się odwiedzić zamek - wracamy na trasę mijając folwark wzdłuż małej rzeczki Nysy Hermana po prawej stronie ) - wyjeżdżamy z Parku Mużakowskiego - mijamy Most Pocztowy (Graniczny), przechodząc przez główną drogę - kontynuujemy wzdłuż Nysy - wjeżdżamy na Most Kolejowy DE/PL - kierujemy się ścieżką rowerową po dawnej linii kolejowej - dojeżdżamy do Nowych Czapli - w Nowych Czaplach skręcamy w prawo (nie przekraczamy drogi gminnej) - wjeżdżamy na Geościeżkę - dalej Geościeżką do Łęknicy - wyjazd pod tunelem w lewo ul. Leśną, do najbliższego skrzyżowania - tutaj w prawo - kolejne skrzyżowanie (przy zajeździe - będą znaki) w lewo ul. Kościuszki, następne skrzyżowanie w prawo na ul. Wolności, kolejne skrzyżowanie w prawo ul. Wojska Polskiego za apteką skręcamy w lewo na drogę rowerową (mijamy fontannę) kierując się znakami na Park Mużakowski - wracamy do parkingu przy ul. Hutniczej.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kożuchów-Broniszów-Przylaski (pętla) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 613 m Rowerzystom z Żagania trasę poleca Furserwis Wiekszość trasy przebiega drogami polnymi, lesno-szutrowymi co jest walorem tej trasy.

Z Kożuchowa udajemy się w kierunku Mirocina Dolnego, korzystając z dróg leśnych i polnych w okolicach toru motocrosowego.

W M.Dolny przejeżdżamy skrzyżowanie, udając się w kierunku Radwanowa.

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w lewo w drogę leśną, która może nam sprawić niemało kłopotów, zwłaszcza po opadach deszczu.

Leśną drogą docieramy do wsi Broniszów, gdzie po prawej stronie możemy zobaczyć wieże kościoła ewangelickiego, pozostałości po neoromańskim kościele ewangelickim z roku 1863. Jadąc prosto, docieramy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajduje się kościół, po lewej pałac z XVI-XIX wieku…

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w prawo, gdzie znajduje się droga pożarowa szutrowa nr.35. Po prawej stronie znajduje się parking i miejsce na piknik - warto skorzystać.

Drogą szutrową dojeżdżamy do wsi Wojsławice gdzie skręcamy w lewo

na Przylaski. Przed nami dłuższy odcinek drogi asfaltowej .Dojeżdżając do Wichowa, na wysokości Wolnostojącej Dzwonnicy skręcamy w lewo w kierunku Mirocina Górnego.

Dojeżdżamy do drogi szutrowej, która doprowadzi nas do Bulina. Za wsią Bulin w lewo przy Czarcim Kamieniu drogami leśnymi jedziemy do drogi asfaltowej w kierunku Kożuchowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Boxberg (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 1 527 m

Suma zjazdów: 1 538 m Trasę rowerową mieszkańcom Żagania poleca Dawidos Trasa wiedzie wokół kopalni odkrywkowej Weisswasser - Nochten, nad Jezioro Berwaldzkie (Bärwalder See), które jest pod względem powierzchni (13,6 km2) największym jeziorem Saksonii.

Trasa o zróżnicowanym poziomie trudności - umiarkowany wiatr może utrudnić przejazd na otwartej przestrzeni odkrywki - trasa wiedzie jednak głównie po równinach. START Łęknica OKSIR - kierujemy się na Most Kolejowy - przekraczamy granicę – skręcamy w prawo na ścieżkę rowerową - dojeżdżamy do m. Krauschwitz - dalej ścieżką rowerową kierujemy się do m. Weisswasser - w m. Weisswasser na pierwszych światłach skręcamy w lewo - następnie duże skrzyżowanie w prawo w ul. Wagenfeld Ring, na następnym skrzyżowaniu w lewo w Bautzener Str. - jadąc ciągle prosto docieramy do kopalni odkrywkowej i wieży Am Schwerenberg - mijamy szlaban wkraczamy na trasę rowerową przy kopalni - Nochten - skręcamy w lewo kierunek Boxberg, podążamy tą trasą przez ok 12 km - następnie kierujemy się do Findlingspark Nochten - wracamy stamtąd z powrotem ul. Parkstrasse - do drogi nr 156 na następnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo do m. Boxberg -następnie prosto do jeziora Bärwalder See - stamtąd cofamy się do drogi głównej - w prawo w drogę Friedensstrasse - dalej prosto na ścieżkę rowerową - kierunek Rietschen. W m. Rietschen - w lewo kierunek Bad Muskau - przejście graniczne/Most Kolejowy DE/PL - Łęknica OKSIR.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Żagania

🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Halbendorf (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,91 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 214 m

Suma zjazdów: 1 221 m Trasę dla rowerzystów z Żagania poleca Dawidos Trasa wiedzie przez najciekawsze atrakcje okolic tzn. zaczynamy podróż obrzeżami Parku Mużakowskiego (UNESCO), przejeżdżając obok Nowego Zamku, następnie odwiedzamy Park Rodendronów w Kromlau, jezioro Halbendorf, gdzie możemy podziwiać ewolucje pływających na Wakeboardach lub sami spróbować sił, objeżdżamy jezioro Halbendorf, podróżujemy potem wzdłuż linii kopalni odkrywkowej (niesamowity krajobraz i przestrzeń), wracamy potem do Łęknicy obserwując ślady tradycji i zabudowań Łużyckich w Krauschwitz a wcześniej w Trebendorf.