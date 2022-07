Tunel na dworcu w Żaganiu ma szansę na remont! Na razie wciąż straszy! [ZDJĘCIA]

Czekamy na remont tunelu dworca w Żaganiu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują prace w przejściu podziemnym prowadzącym na perony stacji Żagań - informuje Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują prace w przejściu podziemnym prowadzącym na perony stacji Żagań. Efektem inwestycji będzie wyższy komfort podróżnych i poprawa estetyki obiektu. W ramach prac przewidziano m.in. tynkowanie, malowanie i usuwanie zacieków stwierdzonych w obiekcie. Roboty planowane są w ten sposób, by w ich czasie zapewnić pasażerom możliwość dostępu do pociągów. Prace planowane są do zrealizowania do końca października.