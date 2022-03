Uczniowie z Żagania pomagają uchodźcom! Segregują dary dla walczącej Ukrainy!

Na korytarzu Urzędu Miasta Żagań mieszkańcy miasta przynieśli wiele pudeł z darami dla walczącej Ukrainy. Każdy przyniósł to, co mógł. - Są nowe, wprost ze sklepu pościele, poduszki, kołdry - wylicza Małgorzata Szymkiewicz, nauczycielka i druhna opiekunka drużyny zuchów Czarnych Kruków. - Wszystkie przyniesione rzeczy zostaną posegregowane i przekazane do magazynu miejskiego przy ul. Skarbowej.

Każdą rzecz trzeba opisać, policzyć i umieścić w odpowiednim kartonie. Na wierzchu pozostawiono karton z zupkami chińskimi i inną żywnością, którą można dłużej przechowywać. Będą potrzebne 12-osobowej grupie uchodźców, która zmierzała w kierunku Żagania.