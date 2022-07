Upały w Żaganiu i okolicach. Sprawdź, jak pracują urzędy!

Do 31 sierpnia 2022 Urząd Miasta Żagań pracuje w zmienionym czasie: poniedziałek: 7.00 – 15.00wtorek: 7.00 – 16.30środa: 7.00 – 15.00czwartek: 7.00 – 15.00piątek: 7.00 – 13.30. Zmiany godzin pracy Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Świadczeń Socjalnych oraz Urzędu Stanu Cywilnego w pałacu: poniedziałek: 7.00 – 14.00wtorek: 7.00 – 16.30 przerwa 14.30 – 15.30środa: 7.00 – 14.00czwartek: 7.00 – 14.00piątek: 7.00 – 13.00.Kasa w magistracie czynna jest w okresie wakacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30.

Małgorzata Trzcionkowska