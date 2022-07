Uwaga mieszkańcy Żagania i okolic! Dostajecie SMS-y z groźbą odcięcia prądu? Nie otwierajcie ich, bo stracicie pieniądze! To oszustwo!

Polska Grupa Energetyczna ostrzega przed fałszywymi SMSami!

Jak odróżnić fałszywą wiadomość od prawdziwej?

W prawdziwej korespondencji przypominającej o zaległych płatnościach oraz zamiarze wstrzymania dostaw energii elektrycznej zawsze podany jest nr klienta, nr faktury/dokumentu wraz z terminem płatności i kwotą do zapłaty. Nie ma tam natomiast linku kierującego bezpośredniego do systemów płatności internetowych!

Policja apeluje o ostrożność i czujność

Takie SMSy są rozsyłane co jakiś czas. - Dopłata do zamówionej paczki, nieuiszczony rachunek za prąd, często z ostrzeżeniem o możliwości wyłączenia dostaw energii to tylko niewielka część pomysłów, jakie wykorzystują oszuści starający się nas okraść - informuje starszy sierżant Arkadiusz Szlachetko, oficer prasowy żagańskiej policji.- W wiadomościach zamieszczone są zazwyczaj linki, po wejściu, w które może dojść do włamania na nasze konto i doprowadzić do strat finansowych. Nigdy tego nie róbmy! Samo otrzymanie SMSa nie spowoduje utraty pieniędzy, ale pójście dalej i kliknięcie linka już tak.