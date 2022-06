Uwaga! W powiecie żagańskim mocno powieje, zagrzmi i uderzy grad! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do nas alert! 29-06-2022

W Lubuskiem ostrzeżenia SMS-owe otrzymali mieszkańcy powiatów:

Jak należy się zachowywać w przypadku silnych zjawisk atmosferycznych:

Ostrzeżenie IMGW dla powiatu żagańskiego

Wystąpią burze z gradem 2 stopnia (prawd. 80%)

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie obowiązuje dzisiaj od godz. 21.00 do jutra (30 czerwca 2022) do godz. 5.00.