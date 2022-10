W Banachu w Żaganiu cieszą się z wyremontowanej sali gimnastycznej. Na jej otwarcie młodzież dostała piłki!

Sala gimnastyczna wymagała remontu już od wielu lat. Jak zaznacza starosta Henryk Janowicz, to by się nie udało bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego.

Przy okazji okazało się, że wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn jest absolwentem ogólniaka i wspominał, jak kiedyś grało się na kurzącej się nawierzchni z żużla. Do nauki w Banachu przyznała się wicestarosta Anna Michalczuk, a także burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec.

W imieniu młodzieży za odnowioną salę podziękował Brian Stelmasik, przewodniczący Izby Kamratów w LO.

Koszty inwestycji w salę gimnastyczną żagańskiego ogólniaka