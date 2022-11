W dawnym kompleksie Rolnik w Żaganiu była winiarnia, sala koncertowa i pierwszy w mieście dom handlowy. Właśnie odzyskuje swój blask!

Rolnik w Żaganiu z trybunami

Kompleks Rolnik przed II wojną światową

Przed wojną pałacyk dawnej biblioteki przy Jana Pawła II należał do żydowskiej rodziny fabrykantów Jonasów. Do rodziny należał też zakład tekstylny w obecnym "Rolniku", zaś "żagański plac defilad" był ogrodem i należał częściowo do posiadłości Jonasów oraz parafii.

Na fasadzie odrestaurowanego budynku obok Rolnika pojawił się napis: Garden bier und weinhaus to ogródek piwny i dom wina stadwiese 19. - Frau Blhum to wdowa po restauratorze z drugiej połowy XIX wieku - opowiada Marcin Furtak. - Jest też adres: ul. Łąki miejskie 19.