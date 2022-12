W Małomicach ruszyła pierwsza w powiecie placówka dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży

We wtorek 13 grudnia 2022 w Małomickim Ośrodku Kultury uroczyście otwarto pierwszą w powiecie żagańskim placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. To taka instytucja podobna do świetlicy środowiskowej, której celem jest zajęcie się dzieciakami, aby nie trafiały one do pieczy zastępczej i mogły dalej funkcjonować w swoich domach rodzinnych.