W powiecie żagańskim jechali na podwójnym gazie! Policja eliminuje pijanych na drogach!

W poniedziałek (13 lutego 2023) w Żaganiu, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 39-letniego mężczyznę, który kierował motorowerem na drodze publicznej, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Miał blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna ten posiadał również cofnięte uprawnienia do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Bez prawka, za to z promilami w Niegosławicach

W Niegosławicach zatrzymano do kontroli drogowej 48-letniego mężczyznę kierującego samochodem osobowym, który również znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Ten nieodpowiedzialny mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Szybka i wściekła koło Szprotawy

W Kartowicach koło Szprotawy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 25-letnią kobietę, kierującą samochodem osobowym, która w obszarze zabudowanym w miejscu obowiązywania „pięćdziesiątki” , poruszała się z prędkością 105 kilometrów na godzinę. Swoje zachowanie tłumaczyła spóźnieniem się do pracy. Straciła prawo jazdy na trzy miesiące, ale to nie jedyna dotkliwa kara. Za piractwo drogowe kobieta została ukarana mandatem karnym w kwocie 2 tysiące złotych oraz "złapała" 14 punktów karnych.