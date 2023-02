W Świętoszowie koło Żagania szkolą się ukraińscy żołnierze!

– Na prośbę Pana Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zdecydowaliśmy się ofiarować na rzecz Ukrainy kompanię naszych czołgów Leopard 2A4, by Ukraina mogła przeciwstawić rosyjskiej nawale nowoczesne czołgi w NATO–wskim standardzie, znacznie nowocześniejsze niż to, czym do tej pory dysponowała – przypomniał podczas wizyty w Świętoszowie prezydent Andrzej Duda . - Właśnie na tym sprzęcie szkolą się teraz w Świętoszowie ukraińscy żołnierze. – Z satysfakcją z Panem Premierem patrzymy na to, jak nasi instruktorzy, współdziałając z koleżankami i kolegami z Kanady i z Norwegii, znakomicie radzą sobie z prowadzeniem tych zajęć. Jak bardzo szybko żołnierze ukraińscy pochłaniają wiedzę, w jaki sposób trzeba obsługiwać te dalece nowocześniejsze urządzenia, jakimi są czołgi Leopard. Prezydent dodał, że żołnierze z Ukrainy ćwiczą również na polskim sprzęcie, w tym na wyrzutniach przeciwlotniczych Piorun i armatohaubicach Krab.

Pierwsze Leopardy w Świętoszowie

Pierwsze czołgi Leopard trafiły do 10 Brygady Kawalerii Pancernej już w 2002 roku. Na początku ich załogi szkoliły się w Niemczech, zaś Ośrodek Szkolenia Leopard przy 10BKPanc powstał w 2007 roku. To miejsce wyposażone w najnowocześniejszą bazę symulacji współczesnego pola walki. Prowadzi szereg kursów specjalistycznych dla załóg czołgów i personelu technicznego. Pierwszym etapem szkolenia specjalisty jest nauka budowy, zasad działania oraz teorii z zakresu użycia czołgu na polu walki (m.in. nauka zasad strzelania). W następnej kolejności szkoleni uczą się praktycznych umiejętności na symulatorach i trenażerach. Ostatnim etapem jest wykonanie praktycznych zadań na sprzęcie bojowym.

Leopardy dla Ukrainy

– Realizujemy nasze działania sojusznicze nie tylko poprzez przekazywanie Ukraińcom uzbrojenia, nie tylko poprzez niesienie Ukrainie pomocy humanitarnej, nie tylko poprzez to, że przyjmujemy Ukraińców w swoich domach, dajemy im pracę – ale także przez to, że przyjeżdżają tutaj ukraińscy żołnierze po to, by doskonalić się w lepszej obronie swojej ojczyzny – podkreślił Prezydent RP.

Przypomniał też, że Niemcy i inne kraje również dołączyły do zainicjowanej przez Polskę akcji przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów.