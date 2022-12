W Szprotawie będzie park z naśnieżanym stokiem narciarskim! Latem będzie można tam jeździć po igelicie!

Kreatywni ludzie ze Szprotawy

W parku są już oświetlone alejki, a we wtorek 13 grudnia 2022 otwarto w nim "Zieloną Strefę Spotkań". To miejsce z ławkami i pergolą, do odpoczynku. Strefa powstała dzięki dofinansowaniu na ok. 50 tys. zł z Programu Rozwoju Wsi, a projekt do fundacji Porozumienie Wzgórza Dalkowskie napisała Cecylia Brodzińska, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i dyrektorka szkoły podstawowej w Wiechlicach.

- Budowa parku zostanie zakończona w 2023 roku - wyjaśnił burmistrz Mirosław Gąsik, który podziękował wykonawcom i współpracownikom z kreatywnymi pomysłami.