W Szprotawie można kupić stare budynki straży pożarnej! Jest ogłoszony przetarg!

Działka w Szprotawie z sześcioma budynkami

Na działce znajduje się 6 budynków biurowo – magazynowych oraz garażowych o łącznej powierzchni użytkowej 1 659,60 m2 (w tym budynkiem stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 25 m2). Działka jest częściowo ogrodzona i wyłożona płytami betonowymi. Cena wywoławcza wynosi 2 mln zł, zaś wadium to 400 tys. zł.

Powiat żagański ogłosił już I przetarg ustny nieograniczony, na 21 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9, pokój 105.

Więcej o przetargu: [https://www.powiatzaganski.pl/PL/1000/1033/I_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Skarbu_Panstwa/k/[a]

[sc]Straż pożarna ze Szprotawy w nowej siedzibie[/sc]

Szprotawscy strażacy w 2021 roku przeprowadzili się do nowej siedziby, przy ul. Nowej, w strefie przemysłowej Szprotawy. Koszt budowy to ponad 10 mln zł.

W budynku jest m.in. sala konferencyjna, zaplecze socjalne dla strażaków oraz hala garażowa, zaprojektowana na 8 stanowisk przeznaczonych na samochody ratowniczo – gaśnicze, samochody specjalne, łodzie, przyczepy oraz inny sprzęt ratowniczy, a także 2 stanowiska garażowe pełniące funkcje pomocnicze.

Czytaj również na naszym portalu