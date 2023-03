W Szprotawie Park Goepperta pięknieje! Rusza w nim tężnia solankowa!

Jak dojść do Parku Goepperta? w Szprotawie? Bardzo prosto! Jest w samym centrum miasta. Tuż koło Szprotawskiego Domu Kultury. A jest na co popatrzyć! Wszystkie promenady w parku zostały wyposażone w nowe, mocne ławki oraz kosze na śmieci. Kładka pod zabytkowym masywnym mostem Laubego została wyremontowana, a mieszkańcom bardzo się spodobała zrewitalizowana fontanna z delfinami, nawiązująca do barokowej szprotawskiej rybki, zwanej dawniej właśnie "studnią delfina". Woda z niej spływa kamienną kaskadą, imitującą górski strumień. A jutro oficjalnie zacznie tam działać tężnia solankowa. O parku opowiada regionalista Maciej Boryna.

- Park Goepperta w Szprotawie to nie tylko przyroda, ale również historia miasta - opowiada Maciej Boryna. - W minionych stuleciach obecna przestrzeń parkowa stanowiła strategiczny element systemu obrony miasta, by pod koniec XIX wieku przeistoczyć się w swoisty eden. To, co nazywamy dziś skromnie parkiem, w rzeczywistości było ogrodem botanicznym.

Park upamiętnia Heinricha Roberta Goepperta, urodzonego w Szprotawie światowej sławy botanika i dyrektora ogrodu botanicznego we Wrocławiu. To pozwala zrozumieć, dlaczego dawna administracja miasta traktowała park z najwyższym pietyzmem i profesjonalizmem, chociaż zmarły w 1884 r. Goeppert nie mógł parku zobaczyć. Szprotawianie wystawili mu w parku pomnik, podobnie jak wdzięczni wrocławianie.

Regionaliści i przyrodnicy ze Szprotawy o parku

Przy tworzeniu parku ważne były "Założenia do koncepcji zagospodarowania Parku Goepperta w Szprotawie" pod redakcją Macieja Boryny i Jana Ryszawego z Urzędu Miejskiego w Szprotawie. W tworzeniu opracowania uczestniczył czynnik społeczny reprezentowany przez Zespół ds. Inwentaryzacji Przyrodniczej Gminy Szprotawa, powołany w 2019 r. przez burmistrza Szprotawy. Bogato ilustrowany dokument powstał w 2020 r., a jego autorzy przetrząsnęli poniemieckie archiwa od XIX w. do II wojny światowej, by móc z szacunkiem dla pokoleń i historycznej postaci Goepperta odtworzyć funkcje parku – mówi burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. Dziś z dumą oddajemy do dyspozycji mieszkańców i turystów zrewitalizowany park.

Miasto Szprotawa dba o park

Działania rewitalizacyjne w latach 2021-2023 skupiły się na parkach północnym i środkowym. Dzięki nim park został wpięty w system miejskich ścieżek rowerowych, biegnących wzdłuż średniowiecznych murów obronnych. Odtworzono również dawne promenady spacerowe wiodące brzegiem głównej tętnicy parku, tj. rzeki Szprotawa, dawnej fosy miejskiej. Przy wlocie do parku od strony ul. Bronka Kozaka zmodernizowano parking samochodowy oraz zbudowano wiatę dla rowerzystów.

Na wybranych stanowiskach wykonano aranżacje florystyczne, które przypominają te uchwycone na archiwalnych fotografiach i widokówkach. Niebywały efekt osiągnięto przy odtwarzaniu placu koło zapomnianej groty smoka albo groty krasnoludków. Teraz dzięki nowym alejkom, oświetleniu i aranżacji wygląda to nawet ładniej niż przed wojną.

Wkładem z naszych czasów jest pierwsza na ziemi szprotawskiej stylowa tężnia, a przy niej taras z malowniczym widokiem na dolinę rzeki Szprotawy. Zresztą park jeszcze „za Niemca” nazywano płucami Szprotawy. Dzięki roślinności i mikroklimatowi rzeki pełni on ważną rolę w utrzymaniu właściwej wilgotności i innych parametrów powietrza w centrum miasta.

Cudowny park botaniczny

Botanicznymi rewelacjami Parku Goepperta są trzy dorosłe miłorzęby chińskie, w tym osobniki męskie i żeńskie, kwalifikowane do Szprotawskiej Odznaki Turystycznej. Ponadto dereń jadalny, cis, sosna wejmutka, choina kanadyjska, platan, daglezja, kasztanowce, dąb kolumnowy i wiele innych. Szprotawa jest miastem w Europie prawdopodobnie z najliczniejszą populacją skrzydłorzecha kaukaskiego, która wyjątkowo dynamicznie rozrasta się. Zresztą tu też rośnie najstarszy w Polsce egzemplarz.

Ścianę smoczej groty porasta cymbalaria bluszczykowata, w Polsce dość rzadka. Wczesną wiosną park wyścielają barwne kobierce zawilca gajowego i żółtego, kokoryczy drobnej, ziarnopłonu wiosennego, cebulic syberyjskich i złoci polnych.

Otwarcie parku po rewitalizacji oraz rozruch tężni odbędzie się 21 marca 2023 o godz. 14.00.

Tekst i zdjęcia:

Źródło: Maciej Boryna, Biuro Turystyki i Edukacji Regionalnej

Czytaj również na naszym portalu

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!