W Szprotawie strażacy ochotnicy otrzymali nowy sprzęt!

- Dzięki wsparciu unijnych i krajowych środków pomocowych w wysokości 3,7 mln zł wzmocniliśmy naszą flotę strażacką o 3 średnie wozy ratowniczo-gaśnicze oraz 2 lekkie samochody strażackie wraz z wyposażeniem - wylicza burmistrz Mirosław Gąsik. - Oprócz samochodów, do gminnych jednostek OSP trafiły również pompy wodne zanurzeniowe do osuszania, zapory przeciwpowodziowe, agregaty prądotwórcze trójfazowe, pilarki ratownicze, motopompy do wody szlamowej, dron z kamerą termowizyjną oraz nowoczesny system gaszenia pianą sprężoną CAFS. Dodatkowo gmina objęta została Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności.

To ogromne wzmocnienie potencjału ratowniczego, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnego oraz zabezpieczenia gminy przed skutkami kataklizmów. a wsparcie finansowe projektu ogromne