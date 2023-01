W szprotawskim parku powstaje tężnia solankowa! Będzie można odetchnąć pełną piersią!

- "Nadmorski" spacer w Szprotawie? Proszę bardzo! – burmistrz Mirosław Gąsik z radością informuje o kolejnej inwestycji, która pomoże nam w prowadzeniu zdrowego i aktywnego stylu życia. – Moda na korzystanie z miejskich tężni ogarnia całą Polskę. Pora, więc, aby też w naszej gminie powstał pierwszy taki obiekt! Szprotawska tężnia zlokalizowana będzie w przepięknym Parku Goepperta, w otoczeniu średniowiecznych murów obronnych. Niedawno ta malownicza dolina Szprotawy została częściowo zrewitalizowana. Powstały tam promenady spacerowe oraz ścieżki rowerowe, którymi dostaniemy się do solankowej oazy. To rewelacyjna forma spędzania wolnego czasu, która dodatkowo wesprze nasze zdrowie. Jak podaje literatura, wdychanie solnego aerozolu pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu oddechowego, przynosi ulgę osobom borykającym się z alergią, astmą, zapaleniem zatok czy migrenami. Odpoczynek w takim mikroklimacie działa również odprężająco oraz wzmacniająco na cały organizm.

Mam nadzieję, że spacery i relaks przy tężni przypadną do gustu szczególnie naszym seniorom. Jednak do korzystania z prozdrowotnych właściwości pierwszej w Szprotawie solankowej tężni zapraszam zarówno dzieci, jak i dorosłych.