W Tomaszowie koło Żagania ruszył pilotażwy program "paczka zdrowia dla seniora"!

- Mamy w swoich rękach potężne narzędzie - zaznaczyła Małgorzata Gośniowska-Kola podczas spotkania z seniorami w świetlicy wiejskiej w Tomaszowie koło Żagania. - To wybieranie podczas zakupów polskich produktów, które są bardzo dobrej jakości. Jeśli będziemy je kupować, to sklepy będą je zamawiać od polskich producentów, wyborców, rolników. Zachęcała do świadomych wyborów i sięganie po towary z oznaczeniem "Produkt Polski" lub "Produkt Ekologiczny". - Jestem stąd, z województwa lubuskiego, jestem też radną Sejmiku Województwa Lubuskiego - podkreśliła. - Stąd realizacja programu pilotażowego właśnie u nas.

Zdrowie w paczce dla seniora

KOWR realizuje swój program we współpracy z lubuskim oddziałem NFZ. W spotkaniu z seniorami wzięły udział Monika Partyka i Agnieszka Jarząbek z NFZ, które tłumaczyły, z jakich ofert Narodowego Funduszu Zdrowia mogą skorzystać seniorzy. Bardzo zachęcały do wzięcia udziału m.in. w programie "profilaktyka 40 plus", który został przedłużony do końca 2023 roku.

Można było skorzystać ze stoiska profilaktycznego NFZ