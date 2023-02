W Żaganiu ewakuowano 13 mieszkańców bloku w centrum miasta! 19-latek podejrzany o podpalenie!

Sąsiedzi uciekali z bloku przy Keplera

- Gotowałam obiad w domu, gdy nagle zaczął się szum na klatce schodowej - opowiada jedna z mieszkanek bloku. - Musieliśmy uciekać z mieszkania. Zdążyłam tylko zakręcić gaz pod garnkami na kuchence. Gdy wybiegliśmy na zewnątrz, przestraszyłam się, że nie zakręciłam gazu w mieszkaniu. Na szczęście przyjechało pogotowie gazowe i zakręciło gaz w całym bloku.

- Wcale się nie zdziwiłam, że do tego doszło. - zaznacza jej sąsiadka. - Tam zbierali się różni. Już wcześniej bywało na przykład pogotowie. To była tylko kwestia czasu, gdy dojdzie do nieszczęścia.