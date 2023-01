W Żaganiu ktoś ukradł i porzucił... ślimaki. 35 kg bezkręgowców już wróciło do właścicielki! Na szczęście były w stanie hibernacji!

Zgłoszenie zostało odebrane 29 stycznia 2022. Ktoś zgłosił, że na chodniku przy ul. Piłsudskiego, na wysokości przychodni lekarskiej stoją dwie spore skrzynki, pełne ślimaków. Okazało się, że są to ślimaki hodowlane (nie winniczki), które prawdopodobnie zostały skradzione podczas przygotowania do transportu z hodowli, do zagranicznych odbiorców. Złodziej z nieznanych powodów porzucił ślimaki na chodniku.