W Żaganiu ochotnicy rozpoczęli służbę przygotowawczą w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej

Pierwszy dzień to czas na załatwienie wszelkich spraw organizacyjnych. Kandydaci do służby mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami komórek kadrowych i finansowych jednostki wojskowej. Po potwierdzeniu tożsamości i ujęciu w ewidencji jednostki przeprowadzono badanie lekarskie.

Fryzjer i mundury

Szkolenie przed przysięgą

Elewi szkolić będą się do szczebla drużyny, zgłębiając tajniki regulaminu ogólnego, musztry, ale poznają również sól rzemiosła, czyli szkolenia taktyczno-ogniowe. Nauczą się realizować zadania na polu walki, organizować patrole i punkty kontrolne, poznają zapach spalonego prochu podczas licznych strzelań. Wszystko po to, aby za miesiąc po złożeniu przysięgi wojskowej, stać się pełnoprawnymi żołnierzami i może w niedalekiej przyszłości móc ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Zanim to jednak nastąpi, przed nowo wcielonymi dwa ważne wydarzenia: najpierw wręczenie broni, a następnie uroczysta przysięga wojskowa.

Źródło: 34. Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu